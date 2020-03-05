О лимонном саде на 10 сотках рассказал Даурен Абаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хорошим примером трудолюбия назвал историю агрария Юлдаша Аблазова из Туркестанской области министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мне запомнилась история агрария Юлдаша Аблазова из Туркестанской области, который на скромных 10 сотках земли вырастил настоящий лимонный сад», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».
Министр отметил, что в прошлом году фермер собрал урожай порядка 5 тонн лимонов, а вырученная прибыль составила более 5 млн тенге.
«Мы все понимаем и знаем, что 10 соток - это небольшой огород, это не усадьба, не фермерское хозяйство, не угодье. В этом году Юлдаш планирует расширить площадь лимонного сада еще на 10 соток, деревья уже посажены. Фермер за ними ведет постоянный уход. Вы знаете, я думаю, это хороший пример трудолюбия», - подчеркнул Даурен Абаев.
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