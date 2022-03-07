О ликвидации наркоканала сообщил КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 февраля 2022 года в г. Актобе сотрудниками департамента КНБ задержаны двое граждан РК, подозреваемых в сбыте психотропных веществ через Интернет-ресурсы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1.7 кг психотропных веществ «мефедрон» и «α-PVP».

25 февраля т.г. задержаны еще двое участников наркогруппировки, у которых при обыске изъято более 2.8 кг синтетических наркотиков.

Наряду с этим, 2 марта т.г. в Восточно-Казахстанской области задержан гражданин, подозреваемый в транспортировке наркотиков из г. Алматы в г. Усть-Каменогорска. В ходе следственных действий из незаконного оборота изъято 1,2 кг психотропных веществ.

Предварительная стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается на сумму более 114 млн. тенге.

По данным фактам начаты расследования по части 3 статьи 297 УК РК.

Следственными судами г. Актобе и г. Усть-Каменогорска в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.