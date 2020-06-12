О летальных случаях от коронавируса в Нур-Султане рассказала Сауле Кисикова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о летальных случаях от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила Сауле Кисикова, на текущую дату в Нур-Султане зарегистрировано 2 620 случаев коронавирусной инфекции, в том числе коронавирусом заболели 270 детей. 1 829 пациентов, или 70%, выписаны с выздоровлением.
От коронавируса в инфекционных стационарах города скончались 14 человек.
«В последние дни было зарегистрировано 4 летальных случая в городе Нур-Султане. По анализу в первом случае мужчина 47 лет в течение двух недель принимал самостоятельное лечение на дому. Во втором случае - пациент 68 лет был доставлен бригадой скоро помощи из дома сразу в стационар. В третьем случае - мужчина 70 лет, житель ЗКО, по месту жительства наблюдался у врача-кардиолога. С ишемической болезнью сердца в клинику был доставлен бригадой скорой помощи. Четвертый случай - мужчина 59 лет, житель Алматы, обратился самостоятельно», - сказала руководитель управления общественного здравоохранения на онлайн-брифинге в СЦК.
Она отметила, что во всех случаях из-за тяжести состояния пациенты сразу были госпитализированы в реанимационное отделение.
«Несмотря на проводимую интенсивную терапию, в течение от 4 до 19 дней нарастали признаки полиорганной недостаточности. К сожалению, все проводимые лечебные и реанимационные мероприятия не дали эффекта», - сообщила С. Кисикова.
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