+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 30 °С
USD 405.08 EUR 455.63
RUB 5.76 CNY 57.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О летальном случае от коронавируса рассказали в Атырау

16 Июня 2020 14:39
Поделиться:
О летальном случае от коронавируса рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Жылыойском районе Атырауской области 15 июня скончалась женщина 1972 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Еще 100 казахстанцев выздоровели от коронавируса
В Атырау седьмая инфицированная коронавирусом женщина родила здорового ребенка Жену президента Украины госпитализировали с коронавирусом В реанимации находятся 16 актюбинцев с коронавирусом

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, заболевшая 13 июня была доставлена бригадой скорой помощи в провизорное отделение Жылыойской больницы с жалобами на повышение температуры, затруднение дыхания и незначительный кашель.

«После проведения КТ экспертизы было выявлено 50% поражения легких. В связи с тяжелым состоянием, больная была госпитализирована в бокс инфекционной больницы. После консультации со специалистами областной больницы, было принято решение о подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проведение интенсивной терапии и оказанную медицинскую помощь, 15 июня была констатирована смерть пациентки. Ранее женщина на учете по состоянию здоровья не состояла»,- сообщили в областном управлении здравоохранения.
Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив