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О летальном случае от коронавируса рассказали в Атырау
16 Июня 2020 14:39
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Жылыойском районе Атырауской области 15 июня скончалась женщина 1972 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в областном управлении здравоохранения, заболевшая 13 июня была доставлена бригадой скорой помощи в провизорное отделение Жылыойской больницы с жалобами на повышение температуры, затруднение дыхания и незначительный кашель.
«После проведения КТ экспертизы было выявлено 50% поражения легких. В связи с тяжелым состоянием, больная была госпитализирована в бокс инфекционной больницы. После консультации со специалистами областной больницы, было принято решение о подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проведение интенсивной терапии и оказанную медицинскую помощь, 15 июня была констатирована смерть пациентки. Ранее женщина на учете по состоянию здоровья не состояла»,- сообщили в областном управлении здравоохранения.
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