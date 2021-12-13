+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О лавинной опасности предупреждают жителей ВКО

13 Декабря 2021 13:52
Поделиться:
О лавинной опасности предупреждают жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ДЧС ВКО предупреждает жителей ВКО о лавинной опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на.

Новости по теме
Сколько сотрудников органов внутренних дел задействовано в охране общественного порядка в Казахстане
В Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах 11 человек эвакуировали при пожаре в Риддере Снижение пенсионного возраста для спасателей законодательно прорабатывают в Казахстане

В связи с изменением метеорологической и снеголавинной обстановки, выпадением осадков в виде снега и усилением ветра, в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 13 по 16 декабря 2021 года.

Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько сотрудников органов внутренних дел задействовано в охране общественного порядка в Казахстане
В Казахстане наблюдается снижение уголовных правонарушений в общественных местах
11 человек эвакуировали при пожаре в Риддере
Снижение пенсионного возраста для спасателей законодательно прорабатывают в Казахстане
Популярное
1 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Читайте также
Больше половины многоквартирных жилых домов в ВКО создали ОСИ и ПТ
На озере Балхаш спасли четырех рыбаков
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив