О лавинной опасности предупреждают жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ДЧС ВКО предупреждает жителей ВКО о лавинной опасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на.

В связи с изменением метеорологической и снеголавинной обстановки, выпадением осадков в виде снега и усилением ветра, в горных районах Восточно-Казахстанской области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 13 по 16 декабря 2021 года.

Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай.