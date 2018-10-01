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О «Lady Sparta» сняли документальный фильм
18 Октября 2018 08:13 95
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский документалист Канат Бейсекеев выложил в Сеть свой новый фильм. Героиней ленты стала казахстанская боксерша Аида «Lady Sparta» Сатыбалдинова (3-1-1), сообщает СИА «SPORTINFORM».
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«Аида пришла в бокс в 25 лет, в позднем возрасте для боксерской карьеры. Но, несмотря на все это, на сегодня Аида выступает в профессионалах в США и мечтает завоевать все пояса и титулы», - говорится в описании к видео.
Ключевые слова: Спорт,
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