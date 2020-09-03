О льготном кредитовании бизнеса рассказал замглавы Нацбанка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Национального банка РК Есжан Биртанов рассказал о кредитовании бизнеса, пострадавшего в период карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках антикризисных инициатив Главы государства с марта текущего года реализуется программа льготного кредитования для поддержки МСБ с лимитом финансирования на общую сумму 600 млрд тенге.

«Программа направлена на поддержку субъектов МСБ, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, у которых наблюдается ухудшение финансового состояния. Ухудшение финансового состояния может быть обосновано снижением реализации товаров/услуг, задержкой оплаты от покупателей, сокращением штатной численности работников. Для подтверждения ухудшения финансового состояния заемщик предоставляет банку соответствующие документы», - отметил Есжан Биртанов.

Займы предоставляются предприятиям на пополнение оборотных средств по ставке вознаграждения до 8% годовых. За время действия программы принято 2 207 заявок на сумму 536 млрд тенге, профинансировано 1 279 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 341,4 млрд. тенге.

«С учетом прозвучавшего в Послании поручения данная программа будет продлена до конца 2021 года, объем ее финансирования будет увеличен до 800 млрд тенге», - сказал зампред Нацбанка.

При этом поддержка будет оказываться в секторах, определенных Правительством совместно с НПП «Атамекен».

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент объявил о продлении мер поддержки МСБ. Кроме того, он поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса.