О культе знаний, стипендии «Болашак» и сильных сторонах казахстанцев – резервист Данияр Мукитанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Занимать перспективную должность в молодом возрасте кажется многим мифом, а не реальностью. Такой стереотип на собственном примере разрушает резервист, вице-президент АО «Центр международных программ» Данияр Мукитанов. Он точно знает, что секрет успеха кроется не в чем-то «магическом», а в стремлении к достижению поставленных целей и осуществлению мечты. К слову, сейчас молодой руководитель воплощает в реальность мечты тех, кто долгие годы шел к получению стипендии «Болашак». Корреспондент МИА «Казинформ» в интервью с резервистом побеседовала о самой престижной образовательной стипендии в Казахстане, о сильных сторонах казахстанцев, и о том, что следует учесть кандидатам при отборе в Президентский молодежный кадровый резерв.

2019 год оказался успешным для Данияра Мукитанова. Он оказался в числе 300 молодых казахстанцев, зачисленных в Президентский кадровый молодежный резерв. Бросив вызов самому себе, молодой управленец стал агентом изменений.

«Когда подавал документы на отбор, работал в British Council. После отбора в резерв никуда не переводился, только в конце прошлого года меня пригласили в Центр международных программ. Сейчас курирую весь операционный блок компании. То есть программу «Болашак»: от приема документов, проведения конкурса и до продвижения стипендии», - рассказал резервист.

Данияр Мукитанов проинформировал, что за весь период реализации программы «Болашак» подготовлен 11 121 специалист, из них 2 666 человек - по программе бакалавриата, 6 051 человек – магистратуры, 151 человек – докторантуры, 39 человек– аспирантуры, 12 человек – интернатуры, 91 человек – клинической ординатуры. Из общего числа выпускников 54,8% завершили обучение по гуманитарным специальностям, 36,2% – по техническим, 7,2% - по медицинским и 1,8% – по творческим специальностям.

В большинстве случаев болашакеры отдают предпочтение обучению в Великобритании и Ирландии, куда поступают 45,5% выпускников, в США и Канаду – 26% стипендиатов, в страны Европы – 12,9%, а в страны Азии – 8% и Россию – 7,6%.

Данияр Мукитанов признался, что пандемия наложила отпечаток на развитие программы в прошлом году. Коронавирус, закрытие границ, дистанционка… Поэтому Центру приходилось оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию.

«Где обстановка более спокойная, туда отправляем студентов, в некоторых странах - выжидаем более стабильной эпидемиологической ситуации. В целом, это личный выбор стипендиатов. Если страна принимает студентов, они выезжают, если нет – обучаются дистанционно», - объяснил вице-президент Центра международных программ.

Так, на сегодняшний день из 1 111 стипендиатов на обучении – 688, на размещении, в академическом отпуске, ожидают выезда и на каникулах – 423 студента.

По программе «Болашак» стипендиаты имеют право обучаться в вузах, которые утверждаются ежегодно Министерством образования и науки РК.

Пресловутая фраза: «Все всегда уезжают навсегда. Вернуться невозможно – вместо нас возвращается кто-то другой» остается актуальной сейчас. Большинство стипендиатов действительно возвращаются в страну, но другими – с большими амбициями, хорошим багажом знаний и навыками, отвечая вызовам нового времени.

Центр международных программ имеет более 100 партнеров: крупнейшие компании, государственные организации Казахстана, зарубежные компании. По завершении учебы организация помогает и поддерживает в трудоустройстве. Проводит вебинары совместно с работодателями, пишет ходатайства. Порой работодатели предлагают свои вакансии, где хотят видеть болашакеров.

На сегодняшний день 7 902 выпускника исполнили свои договорные обязательства, 3106 находятся на мониторинге трудовой отработки, 113– на отсрочке исполнения договорных обязательств в части трудовой отработки (в связи с обучением, уходом за ребенком и т.д.). Из 3 106 выпускников на мониторинге 3 076 человек трудоустроены и исполняют свои обязательства, 30 человек находятся на стадии трудоустройства.

«Программа дает возможность обучаться в лучших вузах мира и использовать эти знания на благо Казахстана. Стипендия полностью покрывает стоимость обучения, проживания, питания. Желающие могут получить необходимые навыки по приоритетным специальностям», - отметил Данияр Мукитанов.

Одним лишь поступлением в вуз программа не заканчивается. На протяжении всего периода учебы и после завершения Центр проводит интересные проекты, вебинары. Один из таких - «Bolashak talks».

«Регулярно проводим панельные дискуссии на различные темы. Когда была острая фаза с коронавирусом, создали прямую линию, где известные болашакеры, работающие в медицине, консультировали граждан по эпидемиологической ситуации. В 90 школах столицы проводим профориентационные сессии в режиме онлайн, на которых болашакеры делятся личным опытом», - рассказал резервист.

Одним словом, «Болашак» ассоциируется с активной и амбициозной молодежью. С таким мнением согласился и Данияр Мукитанов.

«Мне кажется, у нас активная, продвинутая, классная молодежь. У нас в отличие от многих других стран существует культ знаний. Молодые люди и их родители готовы пойти на любые жертвы, выделить возможности и средства, чтобы получить знания. Они считают, что знания – путевка в лучшее будущее. А стипендия «Болашак», естественно, выступает как подспорье. То есть каждый желающий может отучиться в лучшем университете мира», - подчеркнул он.

Конечно, для этого необходимы навыки soft skills (гибкие навыки) или hard skills (твердые навыки). Как и во многих сферах, важен баланс между ними, считает резервист.

«Если IT-специалист не владеет навыками программирования, как бы красиво не рассказывал об этом, он является плохим специалистом. С другой стороны, если он гениальный специалист, но нет soft skills, например, навыков презентации, переговоров, ему сложно будет добиться больших высот. Думаю, важен баланс. С одной стороны, нужно «прокачивать» себя в своей профессии, а с другой стороны – заниматься максимально социализацией, нетворкингом, выступать перед публикой. Это помогает быть востребованным в любой профессии в будущем», - пояснил Данияр Мукитанов.

На IX Гражданском форуме Данияр Мукитанов высказал очень интересное мнение. Он отмечал, что для всех поколений казахстанцев важными являются семейные традиции и ценности. И это должно быть объединяющим фактором. В нашей беседе резервист прокомментировал высказанную тогда мысль.

«У каждой нации есть свои сильные и слабые стороны. Наиболее развитые и успешные нации строят свой успех на основе того, что у них есть. У американцев – индивидуализм, у корейцев – коллективизм. На этом корейцы построили свою систему семейных кланов, выстроили гигантские империи, как Samsung, LG. Нам, казахстанцам, также нужно развивать свои сильные стороны. В нашем случае, это любовь к семье, чувство патриотизма, толерантность, этническое и языковое разнообразие. На этих основополагающих вещах мы должны строить свое будущее, свою идею, не стесняться, напротив превращать их в наш секрет успеха», - считает резервист.

По его словам, миллеанилы – первое поколение, которое выросло в независимом Казахстане.

«Это первое поколение, мыслящее без тех основ, которое были заложены в СССР. У нас более свободное, открытое новым знаниям мышление. Первое поколение, которое массово отучилось за рубежом, уже имеет не просто идеи, а опыт жизни в других обществах, опыт созидания и могут приносить опыт в Казахстан», - отметил Данияр Мукитанов.

С этой целью, а самое важное, чтобы проверить свои силы, он подал на отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Так оказался в числе «агентов изменений».

«После отбора образовалось сообщество резервистов. Из 7 тысяч человек отобрали 300 самых лучших, причем, отбор был очень качественный, его проводили по современным методикам, нас «прогнали» через множество крутых тестов, кейсовых задач. Каждый из резервистов очень прокаченный, предлагающий креативные проекты, главное – с идеями о будущем. Что еще главнее, они – патриоты. Когда попадаешь в такое общество, вдохновляешься, стараешься перенять лучшие качества. Если бы не Президентский кадровый резерв, я не работал бы в таком крупном Центре на благо «Болашака». Благодаря резерву получили возможность предлагать свои идеи на более высоком уровне. Нас слышали, давали обратную связь», - рассказал резервист.

Поэтому он считает, что при конкурсном отборе на любые проекты не нужно настраиваться скептически. В этом году снова пройдет отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Данияр Мукитанов советует отбросить все страхи и сомнения тем, кто собирается попытать удачу.

«Посоветую не лениться, поверить в себя и подать заявку. Хуже от этого не станет, лучше может стать. Это беспроигрышная игра. Призываю присоединиться к сообществу резервистов и работать на благо Казахстана», - обратился он к кандидатам.

А в завершение нашей телефонной беседы в качестве пищи для ума резервист рекомендует читателям книгу «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. «Это одна из самых фундаментальных книг по собственному развитию, по развитию своих навыков. С нее у многих людей начинается путь собственного роста», - добавил резервист, вице-президент АО «Центр международных программ» Данияр Мукитанов.