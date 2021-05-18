РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:57, 18 Май 2021 | GMT +6

    О крупных технологических нарушениях в электросетях сообщил Нурлан Ногаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедший отопительный сезон в электрических сетях произошел ряд крупных технологических нарушений. Об этом заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем, за прошедший отопительный сезон в электрических сетях произошел ряд крупных технологических нарушений. 20 и 21 ноября 2020 г. и 5 января текущего года по причине перебора и аварийного небаланса со стороны узбекистанской энергосистемы произошло разделение Единой Электроэнергетической Системы Казахстана по транзиту Север-Юг, действием противоаварийной автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) отключились три воздушные линии электропередачи 500 кВ, соединяющие Северную и Южную зону Республики Казахстан», - сказал Нурлан Ногаев.

    В результате, по его словам, были введены ограничения подачи электроэнергии в городах Алматы, Шымкент и в Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях.

    «10-11 и 15-18 января текущего года в результате отключения отдельных воздушных линий электропередачи и оборудования на подстанциях филиала АО «KEGOC» «Западные МЭС» и в региональных сетях произошло отключение электрической энергии у потребителей в Атырауской и Мангыстауской областях», - добавил Нурлан Ногаев.

    Глава Минэнерго сообщил, что по результатам расследования технологического нарушения Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля установлено, что причиной аварии послужило стечение ряда факторов, а именно: неблагоприятные погодные условия, ненадлежащая эксплуатация и несвоевременное принятие мер со стороны системного оператора.

    По результатам работы комиссии были разработаны основные организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений, а также разработаны Рекомендации по усилению надежности электроснабжения Атырауского и Мангыстауского энергоузлов, даны конкретные поручения.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!