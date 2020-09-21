О крупных преступных группах рассказали в Министерстве финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов рассказал о наиболее крупных мошеннических группах, которые посредством выписки фиктивных счет-фактур и незаконного обналичивания средств наносят стране миллиардные убытки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице разоблачена ОПГ под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции. Ее клиентами являлись более 3 тысяч компаний с разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 миллиардов тенге, из которых около 1,5 миллиардов тенге возмещено», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

«В Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алмате – ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4 миллиардов тенге», - добавил спикер.

По его словам, этот список можно продолжать и дальше.

«Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере. Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн. тенге за 7 месяцев 2019 г. до 905,3 млрд. тенге за 7 месяцев 2020 г.)», - заключил Ж. Элиманов.