О критической толщине льда на реке Есиль предупредили жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В преддверии православного праздника Крещение в Северо-Казахстанской области спасатели сделали замеры толщины льда на реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, толщина льда на реке Есиль составляет всего 10-25 сантиметров. По прогнозам синоптиков, в дни празднования Крещения ожидается потепление. Спасатели предупреждают о возможном разрушении структуры льда и образовании трещин.

19 января в официальных местах проведения праздника – в Петропавловске оборудованы места для купания в районе Речпорта и городского пляжа – будут дежурить спасатели, полицейские и медики, сотрудники местных исполнительных органов.

«Категорически запрещается купание людей вне купели и забор воды вне иордани. Запрещено окунаться нетрезвым людям и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Нельзя собираться большими группами на льду. Запрещается купаться в темное время суток. На льду не отходить далее 25-30 метров от берега, в местах массового забора воды проходить только по проложенным трапам», - напомнили спасатели.

Департамент по чрезвычайным ситуациям просит следовать указаниям сотрудников полиции и органов гражданской защиты во избежание трагических ситуаций.

Напомним, 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне. Главным его обрядом является погружение в прорубь – иордань.