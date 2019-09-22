О криминогенной обстановке в регионе рассказал начальник полиции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Начальник полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев отчитался перед населением региона во время выездной встречи в райцентре Бесколь Кызылжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в регионе за прошедшие 8 месяцев зарегистрировано снижение преступности на 6,8%.

Самым распространенным видом преступлений остаются кражи – в структуре преступлений они занимают 56%. С начала года полицейские раскрыли 282 преступления категории «прошлых лет», задержали 59 уголовных преступников, изъяли около 200 килограммов наркотиков, в том числе 112 граммов героина.





По словам М.Тулебаева, в работе у следователей и дознавателей было более 10 тысяч уголовных дел. С начала года к административной ответственности привлекли 97 тысяч правонарушителей. Из них 58 тысяч - за нарушения Правил дорожного движения. Полицейские задержали 899 водителей в состоянии опьянения.

«В рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел проведена работа по оптимизации организационно-штатной структуры. Штат сокращен на 10%, при этом ни один сотрудник не остался без работы, все трудоустроены на вакантные должности», - отметил М.Тулебаев.

В режиме видеоконференцсвязи жители сельских районов задавали вопросы главному полицейскому области. Североказахстанцев интересовали вопросы регистрации транспортных средств, трудоустройство в ОВД, установка дорожных знаков и скоростемеров на трассе вблизи Бесколя.







