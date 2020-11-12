О кредитовании экономики рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финрынка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о кредитовании субъектов МСБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Мадины Абылкасымовой, в условиях кризисных явлений в экономике, приоритетной задачей являлась поддержка финансирования субъектов МСБ и обеспечение доступа к кредитным ресурсам.

«Национальным банком совместно с Агентством для поддержки субъектов МСБ в марте запущена Программа льготного кредитования МСБ на пополнение оборотного капитала. Программа способствует поддержанию доступа субъектов МСБ к кредитам и финансированию неотложных нужд. В рамках программы Национальным банком выделено 600 млрд тенге на кредитование субъектов МСБ по ставке 8%. По поручению Главы государства программа расширена еще на 200 млрд тенге для поддержки субъектов крупного предпринимательства. На сегодня выдано 4 361 займов на 448,9 млрд тенге», - сказала Мадина Абылкасымова в рамках круглого стола «Итоги развития финансового сектора в период пандемии коронавируса».

Она напомнила, что с целью поддержки МСБ значительные меры приняты со стороны Правительства. Максимально расширены условия программы «Дорожная карта бизнеса-2025», включая увеличение размера кредитов с 2,5 до 7 млрд тенге, исключение отраслевых ограничений, увеличение лимита гарантирования до 85% от суммы займа.

«По поручению Главы государства с октября текущего года осуществляется субсидирование ставок вознаграждения до 6% по кредитам субъектов МСБ из пострадавших отраслей экономики. Для финансирования импортозамещающих производств увеличено долгосрочное кредитование экономики в рамках Программы «Экономика простых вещей» с 600 млрд тенге до 1 трлн тенге, значительно расширен перечень видов экономической деятельности», - сказала Мадина Абыдкасымова.

В совокупности по государственным программам поддержки предпринимательства в текущем году было выдано 8,5 тысяч займов на сумму более 1 трлн тенге.

«В целом, принятые меры позволили обеспечить рост кредитования экономики в условиях замедления экономической активности. После некоторого замедления темпов кредитования по сравнению с началом года, наблюдавшегося в апреле-июле, начиная с августа наметилась положительная динамика данного показателя. По итогам 9 месяцев 2020 года кредиты экономике увеличились на 3,5% и на 1 октября составили 14,3 трлн тенге, в том числе кредиты юридическим лицам увеличились на 1,4% по сравнению со снижением на 8,1% в аналогичном периоде прошлого года. Кредиты МСБ увеличились с начала 2020 года на 5,9%, по сравнению со снижением на 9,5% за аналогичный период предыдущего года», - привела данные глава агентства.

Также она напомнила, что в целях обеспечения финансовой стабильности и поддержки населения и бизнеса агентством совместно с Нацбанком и Правительством были реализованы следующие меры: была предоставлена отсрочка платежей по кредитам. В период чрезвычайного положения и карантинных мер с 16 марта по 1 октября текущего года отсрочку по кредитам получили 1,9 млн граждан и 13 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Общая сумма отсроченных платежей превысила 477 млрд тенге.

В период ЧП агентством был введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 календарных дней, запрет на начисление штрафов и пени, начиная с первого дня просрочки платежей по кредитам.

В связи с продлением карантинных мер, субъектам МСБ в пострадавших отраслях экономики, начиная с 16 июня была предоставлена возможность рефинансирования кредитов по льготным условиям государственных программ поддержки бизнеса. В результате в период с 16 июня по ноябрь было рефинансировано свыше 3,2 тысяч займов МСБ по льготным условиям государственных программ на сумму около 90 млрд тенге.

«Все эти меры позволили финансово поддержать наших граждан, находящихся на изоляции, а заемщикам не допустить роста долговой нагрузки и вернуться к погашению займов после возобновления деятельности», - сказала Мадина Абылкасымова.

Также для минимизации эффекта пандемии на устойчивость банковского сектора реализован блок регуляторных мер, направленный на предоставление достаточного объема капитала и ликвидности. С этой целью агентством приняты два пакета мер временного характера по пруденциальному регулированию банков.



