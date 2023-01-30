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О краже электроэнергии на 29 млн тенге заявил монополист в СКО

30 Января 2023, 11:23
О краже электроэнергии на 29 млн тенге заявил монополист в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области АО «Севказэнерго» утверждает, что за год жители региона похитили 1,5 млн кВтч энергии. Ущерб монополист оценил в 29 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», в прошлом году выявили 84 нарушения со стороны североказахстанцев. Сотрудники АО «Северо-Казахстанская РЭК» обнаружили во время обходов крючки на проводах, скрытую проводку и присоединение к соседней щитовой.

«В ходе рейдов по частному сектору заметили попытки компенсировать работу электрических котлов отопления ручной системой проводов, которые собственник подвел мимо счетчика к линии электропередачи. В многоквартирных домах обходят стороной счетчик и подключаются сразу к щитовой. Как правило, соседи и не подозревают о том, что на лестничной площадке искусственно создана опасность возгорания или замыкания системы электроснабжения», - отметили в пресс-службе.

В Петропавловске владелец магазина, пристроенного к его же жилому дому, решил «сэкономить», подключив по «серой схеме» электрический котел и часть электроприборов объекта. Вину признал и оплатил штраф в размере 4 млн тенге.

Энергетики напомнили, что самовольное подключение к сетям в обход приборов учета ведет к сбоям в работе электрооборудования и создает угрозу пожара.


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