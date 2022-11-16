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О коварстве мокрой дороги предупреждают жителей СКО

16 Ноября 2022, 00:26
О коварстве мокрой дороги предупреждают жителей СКО
16 Ноября 2022, 00:26

О коварстве мокрой дороги предупреждают жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские призывают водителей соблюдать скоростной режим и учитывать ситуацию на дорогах. В регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, возможное образование наледей осложнит торможение транспортных средств.

«Подавляющее большинство автовладельцев перешли на зимние шины. Но на мокром асфальте они не обеспечивают достаточного сцепления с дорожным покрытием. Это чревато потерей управления при совершении манёвров. Будьте бдительны при выборе скорости. Не рискуйте на дороге. Лучше потерять минуты, чем жизнь или здоровье», — отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Полицейские напомнили пешеходам, что автомобиль не может резко остановиться, особенно в условиях наледей и снежного покрова.

Во время первой в этом сезоне гололедицы в регионе зарегистрировали 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 30 человек.


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