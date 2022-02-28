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О коррупции в Минздраве рассказала Ажар Гиният

28 Февраля 2022 17:09
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О коррупции в Минздраве рассказала Ажар Гиният

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, где больше всего выявляются нарушения по хищению бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Закуп медицинского оборудования, при проверке Антикоррупционной службой нашего ведомства, отмечается как один из источников хищения бюджетных средств. В целом в 2021 году выявлено 71 уголовное правонарушение. Основная доля коррупционных правонарушений приходится на факты хищения, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями. Также отмечается нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на выплату меднадбавок, выявлены нарушения в работе мониторинговых групп, выявлены факты выдачи поддельных электронных паспортов вакцинации», - сообщила Ажар Гиният во время выступления на коллегии по итогам 2021 года.

Чаще всего нарушения выявляются в Нур-Султане, Алматы, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях. «Ответственно заявляю, что в нашей сфере продолжится политика нулевой терпимости к проявлениям коррупции», - подчеркнула глава Минздрава.

Она добавила, что в связи с поручением Президента Казахстана по переходу на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации» будет проведен анализ потребности регионов, проработаны нормативная база и информационные системы. В дальнейшем будет утверждена Программа оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года с определением источников финансирования.

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#Коррупция   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Анеля Касымова

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