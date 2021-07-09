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О коррупции в части расходования средств на борьбу с КВИ рассказал Марат Ахметжанов

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июля 2021, 11:10
О коррупции в части расходования средств на борьбу с КВИ рассказал Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выявлено 104 коррупционных правонарушения, связанных с расходованием средств на борьбу с пандемией в Казахстане. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, выступая на заседании коллегии ведомства по итогам первого полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что продолжают иметь место факты злоупотреблений и хищений при закупе медоборудования.

«К примеру, в Шымкенте осужден заместитель руководителя Управления здравоохранения Мырзакулов по факту приобретения медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании. Ущерб составил 1,5 млрд тенге. За аналогичные факты в Мангистауской области осуждена руководитель Управления здравоохранения Жаманбаева», – сказал Марат Ахметжанов.

Также он рассказал о контроле за целевым распределением надбавок медработникам. Здесь выявляются факты начисления надбавок лицам, не отнесенным к группе риска, приписка отработанных часов и поборы руководителей с простых врачей. В частности, в Алматинской области главврач районной Енбекшиказахской больницы и два его заместителя организовали схему по получению систематических взяток от подчиненных за установление надбавок.

По словам председателя Агентства, в этой сфере выявлено 104 коррупционных правонарушения.

Ранее сообщалось, что 80% коррупционных преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц.


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