О контактах казахстанских дипломатов с талибами рассказали в МИД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин рассказал о контактах казахстанских дипломатов с талибами в Кабуле, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Контактов как таковых не было, скажем, на политическом уровне. Но хотел бы отметить, что, по информации нашего посольства в Кабуле, талибы, когда заняли Кабул, пришли туда», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.
По его словам, часть талибов зашли в тот регион, где находится казахстанское посольство.
«Посол вышел на улицу, на тот момент полиции, охраны уже не было там. Когда талибы подошли, посол вышел, чтобы поговорить с ними. Они спросили: «Кто вы такие? Что за посольство?». Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: «Ничего не бойтесь, работайте, как работали, вы находитесь под нашей охраной». С тех пор они осуществляют охрану нашего посольства. Пока только на таком уровне были контакты», - признался представитель МИД РК.
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