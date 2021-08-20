О контактах казахстанских дипломатов с талибами рассказали в МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин рассказал о контактах казахстанских дипломатов с талибами в Кабуле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Контактов как таковых не было, скажем, на политическом уровне. Но хотел бы отметить, что, по информации нашего посольства в Кабуле, талибы, когда заняли Кабул, пришли туда», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.

По его словам, часть талибов зашли в тот регион, где находится казахстанское посольство.

«Посол вышел на улицу, на тот момент полиции, охраны уже не было там. Когда талибы подошли, посол вышел, чтобы поговорить с ними. Они спросили: «Кто вы такие? Что за посольство?». Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: «Ничего не бойтесь, работайте, как работали, вы находитесь под нашей охраной». С тех пор они осуществляют охрану нашего посольства. Пока только на таком уровне были контакты», - признался представитель МИД РК.