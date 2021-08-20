+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О контактах казахстанских дипломатов с талибами рассказали в МИД

20 Августа 2021 15:20
Поделиться:
О контактах казахстанских дипломатов с талибами рассказали в МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин рассказал о контактах казахстанских дипломатов с талибами в Кабуле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Талибан провел обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате
Условия для официальных контактов с талибами назвали в МИД РК Почему Миссию ООН по содействию Афганистану перевели в Алматы 18 агентств ООН расположены в Алматы

«Контактов как таковых не было, скажем, на политическом уровне. Но хотел бы отметить, что, по информации нашего посольства в Кабуле, талибы, когда заняли Кабул, пришли туда», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.

По его словам, часть талибов зашли в тот регион, где находится казахстанское посольство.

«Посол вышел на улицу, на тот момент полиции, охраны уже не было там. Когда талибы подошли, посол вышел, чтобы поговорить с ними. Они спросили: «Кто вы такие? Что за посольство?». Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: «Ничего не бойтесь, работайте, как работали, вы находитесь под нашей охраной». С тех пор они осуществляют охрану нашего посольства. Пока только на таком уровне были контакты», - признался представитель МИД РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Афганистан  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Талибан провел обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате
Условия для официальных контактов с талибами назвали в МИД РК
Почему Миссию ООН по содействию Афганистану перевели в Алматы
18 агентств ООН расположены в Алматы
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
3 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
4 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
5 В Алматы заработали обновленные экопосты
6 Жительница Алматы держала дома 30 кошек
Читайте также
Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы
Тери Хакала о ситуации в Афганистане: Очень важно, чтобы было найдено политическое решение
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
В Алматы заработали обновленные экопосты
Жительница Алматы держала дома 30 кошек
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив