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    09:51, 02 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О Концепции управления государственными финансами рассказал Асет Иргалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о Концепции управления государственными финансами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях повышения эффективности государственных финансов будет разработана Концепция управления государственными финансами. Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным и квазигосударственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда», - сказал в ходе заседания Правительства Асет Иргалиев.

    Он отметил, что для обеспечения приоритизации бюджетных расходов предусматривается внедрение «блочного» бюджета и новых бюджетных правил, а также объективной методики распределения бюджетных лимитов. Будет применен механизм подушевого финансирования.

    «Для субъектов микро- и малого бизнеса будет введен единый платеж с фонда оплаты труда. Это позволит упростить порядок исчисления и уплаты данных платежей, а также снизить общую нагрузку на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года», - добавил глава МНЭ.

    Также министр проинформировал, что в целях сдерживания роста цен на потребительские товары будет выработан комплекс мер антиинфляционного реагирования.

    «Будут приняты оперативные и среднесрочные меры, направленные на насыщение рынка потребительскими товарами отечественного производства. Также предусмотрены меры денежно-кредитной политики и регулирования финансового рынка», - добавил Асет Иргалиев.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить Концепцию управления государственными финансами.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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