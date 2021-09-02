О Концепции управления государственными финансами рассказал Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о Концепции управления государственными финансами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения эффективности государственных финансов будет разработана Концепция управления государственными финансами. Концепция будет охватывать вопросы управления бюджетной политикой, государственным и квазигосударственным долгом, а также формирования и использования средств Национального фонда», - сказал в ходе заседания Правительства Асет Иргалиев.

Он отметил, что для обеспечения приоритизации бюджетных расходов предусматривается внедрение «блочного» бюджета и новых бюджетных правил, а также объективной методики распределения бюджетных лимитов. Будет применен механизм подушевого финансирования.

«Для субъектов микро- и малого бизнеса будет введен единый платеж с фонда оплаты труда. Это позволит упростить порядок исчисления и уплаты данных платежей, а также снизить общую нагрузку на ФОТ с 34% до 25% с 2023 года», - добавил глава МНЭ.

Также министр проинформировал, что в целях сдерживания роста цен на потребительские товары будет выработан комплекс мер антиинфляционного реагирования.

«Будут приняты оперативные и среднесрочные меры, направленные на насыщение рынка потребительскими товарами отечественного производства. Также предусмотрены меры денежно-кредитной политики и регулирования финансового рынка», - добавил Асет Иргалиев.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил подготовить Концепцию управления государственными финансами.