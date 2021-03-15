О компенсации за переработку и социальном пакете госслужащих высказалась Анар Жаилганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по делам государственной службы будет усиленно работать над тем, чтобы госслужащим платили за переработку, был свой социальный пакет, в особенности медицинское обслуживание. Об этом заявила глава ведомства Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день проблема государственной службы заключается в том, что мы проигрываем по оплате труда на рынке труда по сравнению с государственным сектором. Кроме того, у нас большие переработки. Поэтому, зная эти проблемы, настоятельно будем требовать от госорганов, чтобы выплачивать компенсацию за переработку госслужащим, как это предусмотрено в Трудовом кодексе. Но этот вопрос в компетенции Министерства труда и социальной защиты населения. Вместе с тем, в тех госорганах, где есть СКУДы (Система контроля и управления доступом), будем сообщать госорганам, что у них определенная переработка. И было бы неплохо оплатить переработанные часы. Иногда они выходят в праздничные, выходные дни. Эта работа тоже должна быть оплачена», - сказала на пресс-конференции председатель Агентства по делам государственной службы.

По ее словам, еще одна проблема – низкая заработная плата госслужащих в регионах. В связи с чем регион остается непривлекательным для молодых кадров.

«Что касается заработной платы, Президент в своем Послании говорил о необходимости повышения заработной платы. С июля по всему Казахстану по всей государственной службе будет внедрена фактурно-балльная шкала (ФБШ). Думаем, что благодаря ФБШ хорошо вырастет заработная плата. В особенности речь идет о регионах с низкой заработной платой, и регионах, не обеспеченных социальным пакетом. Сейчас будем усиленно работать над тем, чтобы у госслужащих в регионах был свой социальный пакет, в особенности медицинское обслуживание. В основном те люди, которые обучились по программе «Болашак» или закончили нашу Академию, в большинстве случаев остаются в центре. Регион очень непривлекателен. В этой связи в прошлом году внедрили программу «С дипломом в село», чтобы им предоставили значительное пособие, обеспечивали беспроцентным кредитом. Но этого недостаточно. Им нужно хорошо повысить заработную плату в рамках ФБШ», - отметила Анар Жаилганова.