О количестве охранных фирм и охраняемых объектах рассказала павлодарская полиция
«В отделе по контролю за охранной деятельностью департамента полиции Павлодарской области состоят на учёте 256 частных охранных организаций и их филиалов. Негосударственными субъектами охранной деятельности осуществляется охрана 6529 квартир граждан и 5870 объектов», - сообщили в ДП региона.
Физически охранные фирмы защищают 885 объектов и 720 квартир людей. С использованием пультов централизованного наблюдения 14 фирм-операторов обеспечивается охрана 5809 квартир и 4985 объектов, добавили в департаменте полиции.
«Наиболее действенный способ сохранности имущества от преступных посягательств – доверить охрану жилья профессионалам и установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованного наблюдения», - отметил начальник отдела по контролю за охранной деятельностью департамента полиции Павлодарской области Берик Таскарин.
Полиции назвала действенной профилактической мерой против квартирных краж и «соседский присмотр» и посоветовали обратиться в правоохранительные органы, если во время отъезда соседа замечены подозрительные действия или незнакомые люди.