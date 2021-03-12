О количестве охранных фирм и охраняемых объектах рассказала павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области охранные фирмы защищают 6529 квартир и 5870 объектов. При этом одной из действенных профилактических мер против квартирных краж полиция назвала «соседский присмотр», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В отделе по контролю за охранной деятельностью департамента полиции Павлодарской области состоят на учёте 256 частных охранных организаций и их филиалов. Негосударственными субъектами охранной деятельности осуществляется охрана 6529 квартир граждан и 5870 объектов», - сообщили в ДП региона.

Физически охранные фирмы защищают 885 объектов и 720 квартир людей. С использованием пультов централизованного наблюдения 14 фирм-операторов обеспечивается охрана 5809 квартир и 4985 объектов, добавили в департаменте полиции.

«Наиболее действенный способ сохранности имущества от преступных посягательств – доверить охрану жилья профессионалам и установить охранную сигнализацию с выводом на пульт централизованного наблюдения», - отметил начальник отдела по контролю за охранной деятельностью департамента полиции Павлодарской области Берик Таскарин.

Полиции назвала действенной профилактической мерой против квартирных краж и «соседский присмотр» и посоветовали обратиться в правоохранительные органы, если во время отъезда соседа замечены подозрительные действия или незнакомые люди.