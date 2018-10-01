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О ключевых причинах инвестирования в Казахстан рассказал глава компании «Польфарма»
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - О трех ключевых причинах инвестирования в Казахстан рассказал председатель правления польского производителя фармацевтических препаратов «Польфарма» Ежи Старак в ходе своего выступления на казахстанско-европейском бизнес-форуме в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы приняли решение инвестировать в Казахстан по трем главным причинам. Во-первых, это динамичная страна с молодым населением и растущим ожиданием высококвалифицированной медицины», - сказал Е. Старак.
«Правительство отдает приоритет развитию сильной местной фармацевтической промышленности для обеспечения безопасности лекарств для граждан», - в качестве второй причины назвал он.
«Казахстан имеет стратегическое расположение в Центральной Азии и является частью Евразийского экономического союза, который дает возможность доступа к 180-миллионному населению в режиме свободной торговли», - подытожил спикер.
Компания «Польфарма» стала мажоритарным акционером АО «Химфарм» в 2011 году и по настоящее время инвестировала свыше 80 млн долларов в производство.
«Мы обязались усовершенствовать наши научно-исследовательские и производственные мощности по мировым стандартам», - отметил Е. Старак.
Он добавил, что «Польфарма» ставит цель расширить доступ населения Казахстана к высококачественным лекарствам и внедрить высокие стандарты качества.
«Я решительно хочу видеть Казахстан в качестве ведущего экспортера лекарств в Евразийском экономическом союзе и регионе Центральной Азии», - заключил спикер.
Напомним, Президент РК прибыл в Брюссель для участия в 12-м саммите Форума «Азия - Европа» (АСЕМ). Сегодня в Королевском дворце прошла встреча Нурсултана Назарбаева с Королем Бельгии Филиппом. Президента Казахстана также встретился в Брюсселе с представителями европейских деловых кругов.
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