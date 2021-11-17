О ключевых новеллах законопроекта «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» рассказал Аскар Шакиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из важнейших компонентов пакета проводимых в стране политических реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева является усиление защиты прав человека. Такую задачу Глава государства озвучил в Послании народу Казахстана. Для ее выполнения и укрепления института Уполномоченного по правам человека депутаты Сената Парламента Казахстана инициировали соответствующие изменения в законодательстве. О новом законопроекте «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель группы депутатов, работающих над его созданием документа, Вице-спикер Сената Парламента РК Аскар Шакиров.

- Аскар Оразалиевич, как шла подготовка к созданию законопроекта и на какой стадии документ находится сейчас?

- Принятие Закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» является важной и неотъемлемой частью инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым политических реформ.

После объявления Главой государства в своем Послании народу Казахстана о необходимости принятия данного закона депутаты Сената Парламента инициативно приступили к его разработке. К этой работе были также приглашены депутаты нижней палаты Парламента.

В ходе данного процесса были тщательно изучены и использованы передовая международная практика и действующая нормативно-правовая база в этой сфере, прежде всего, т.н. Парижские и Венецианские принципы.

Обсуждение законопроекта осуществлялось на гласной и максимально репрезентативной основе в составе представителей государственных органов, неправительственных и международных организаций. С их участием проведен ряд круглых столов, как в стенах Парламента, так и в рамках Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека.

В результате всестороннего и объективного обсуждения законопроект в предложенном его инициаторами варианте был успешно принят в двух чтениях в Мажилисе, практически не претерпев существенных изменений.

- В чем заключаются ключевые новеллы разработанного вами законопроекта? Какие новые возможности появятся у Уполномоченного по правам человека?

- Законодательное укрепление института Омбудсмена и предоставление беспрецедентных полномочий позволят ему в соответствии с общепризнанными международными стандартами не просто наблюдать, а непосредственно защищать права и свободы человека, способствуя имплементации вышеупомянутых реформ.

Законопроект наделяет его статусом неприкосновенности. Он будет вправе обращаться в суд с исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями, действиями или бездействием госаппарата, а также устанавливается обязанность государственных органов или организаций по запросу Омбудсмена предоставлять необходимые для рассмотрения жалобы сведения.

Новеллой законопроекта становится возможность Уполномоченного обращаться в Верховный Суд с предложением дать разъяснения по вопросам судебной практики.

Кроме того, предусмотрено учреждение представителей Омбудсмена в регионах страны, что решает вопрос его максимальной доступности для населения.

- Расскажите, как проходило создание законопроекта, наверняка в процессе обсуждения предлагались различные подходы и принципы?

- При обсуждении законопроекта принципиальных разногласий по его содержанию не возникало.

Вместе с тем, справедливости ради, следует отметить, что ранее к этому вопросу существовали различные подходы. Не скрою, были и сторонники варианта т.н. рамочного закона, устанавливающего лишь общие принципы регулирования в данном случае деятельности Омбудсмена.

Однако, такой подход означал бы игнорирование сути происходящих в стране преобразований.

Законопроект прошел научно-правовую, лингвистическую и антикоррупционную экспертизы.

Он также направлен в Венецианскую комиссию Совета Европы, экспертное заключение которой является весьма важным.

- Какие еще возможности кроме усиления защиты прав казахстанцев открывает перед омбудсменом принятие этого Закона?

- Принятие Закона об Уполномоченном по правам человека будет иметь положительный эффект и в международном плане, дав ему возможность более полноценно участвовать в международном правозащитном процессе.

Законодательно закрепленный статус дает возможность Омбудсмену перейти из статуса «В» в статус «А» в Глобальном альянсе международных правозащитных учреждений (GANHRI) для работы в нем с правом голоса. Как известно, в настоящее время вопросы человеческого измерения и прав человека занимают важное, а порой и определяющее значение в международной политике и межгосударственных отношениях.

- Спасибо за интервью!