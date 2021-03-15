О ключевых моментах концепции госуправления рассказала Анар Жаилганова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Агентстве по делам государственной службы глава ведомства Анар Жаилганова рассказала о ключевых моментах концепции государственного управления, утвержденного Президентом РК. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства 26 февраля текущего года утвердил концепцию развития государственного управления, которая называется «ориентированная на людей модель государственного управления». Государственное управление должно соответствовать ожиданию населения. А ожидания населения должны быть соразмерными. При этом значительный рост гражданской активности свидетельствует зрелости казахстанского общества и необходимости вовлечения в процесс управления государством. Концепция направлена на улучшение взаимодействия граждан с государством, повышение эффективности государственного планирования, качества кадрового состава государственной службы, переход на проактивный формат оказания государственных услуг, совершенствование регуляторной и антикоррупционной политики, а также трансформацию судебной и правоохранительной системы», - отметила Анар Жаилганова.

По ее словам, новая модель государственного управления будет основана на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства.

«Для достижения целей концепции, которые заключаются в построении сервисной и «человекоцентричной» модели госуправления планируется сформировать оптимального, клиентоориентированного и открытого госаппарата. Также рассматривается переход к проактивному оказанию госуслуг на основе потребностей граждан, улучшение качества человеческих ресурсов и профессионализация госаппарата. Планируется улучшить качество человеческих ресурсов и профессионализацию госаппарата, трансформировать судебную и правоохранительные системы», - добавила А. Жаилганова.