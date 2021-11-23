О клинических испытаниях вакцины «Спутник V» для подростков рассказали разработчики
«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации, максимальный подъем температуры, насколько я помню, составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было», - сказал он.
«В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 17-12 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на «Спутник V» в его классическом варианте», - сказал Гинцбург. Он объяснил, что детская иммунная система в целом лучше реагирует на чужеродные антигены.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-24» сообщила, что уже 400 подростков в рамках клинических исследований получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М». По предварительным результатам, вакцина признана безопасной и эффективной, сказала она.