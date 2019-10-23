О казахстанском опыте транзита власти - Артур Платонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов высказал свое мнение по поводу так называемого «двоевластия» в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что такое двоевластие? Это когда кто-то тянет страну в одну сторону, кто-то в другую. Если мы вспомним предвыборный лозунг Касым-Жомарта Кемелевича, первый пункт там – это преемственность. Мы видим в политике четкое последовательное неукоснительное следование во всех стратегических и социальных программах. То есть, полное единство во взгляде на внешнюю и внутреннюю политику, на дальнейший рост благосостояния людей, что является основой политики», - сказал Артур Платонов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Высказался депутат и по поводу обязательства Президента РК согласовывать кандидатуры членов Совета Безопасности с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

«Всегда возникает вопрос в причине слухов. Назревает и другой вопрос: почему вдруг о норме, которая была по принятии Закона о Совете безопасности, подписанного 5 июля 2018 года, то есть больше года назад, забыли то ли случайно, то неслучайно, то ли просто не знали? То есть, в данном случае просто регламентация была нормой закона. Это 3 статья 8 пункт», - отметил депутат.

По его мнению, транзит власти – для любого государства это один из самых уязвимых и беспокойных моментов.

«Мы видим, как в мире, именно в этот момент, происходят сложные и часто непредсказуемые события, которые приводят к расколу в обществе, к конфликтным ситуациям, иногда и к потере территории, независимости и суверенитета. Поэтому, та модель мирного и спокойного транзита власти, которая была предложена Первым Президентом РК-Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, может служить для многих образцом, и сейчас изучается. В этот ответственнейший и исторический для любого государства момент нужно выстраивать политику. Кому-то может не нравиться, что в государстве единство, сплоченность, что проводится независимая политика в интересах своего народа», - заключил мажилисмен.