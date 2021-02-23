О категории заинтересованных в вакцинации от COVID-19 людей рассказал эксперт из Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Лица с хроническими заболеваниями тяжелее переносят коронавирус. Среди них больше смертельных случаев от вируса, поэтому они должны быть заинтересованы в вакцинации. Об этом заявила доктор философии по медицине Язгюль Абдиева, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, стремительное распространение в мире нового штамма вируса COVID-19, который является более заразным, во много раз увеличивает риски заражения.

«Люди с хроническими заболеваниями, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность тяжелее переносят COVID-19. Среди них больше летальных исходов от этого вируса, поэтому они должны быть заинтересованы в вакцинации», - поделилась медик.

Язгюль Абдиева отметила, что для предотвращения распространения COVID-19 в мире необходимо применение безопасных и эффективных вакцин. Вакцина «CoronаVAC», применяемая в Азербайджане, была до этого протестирована в Турции и ее эффективность доказана.

Между тем президент Республиканской ассоциации больных гемофилией Гюльнара Гусейнова считает, что заболевание как гемофилия не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса.

«Вакцинироваться от COVID-19 не опасно для больных гемофилией, и им обязательно нужно привиться. В настоящее время среди больных гемофилией проводится просветительская работа по этому вопросу. В Европе вакцинация больных гемофилией уже началась», - отметила Г.Гусейнова.

О безопасности вакцины, применяемой в Азербайджане, также высказались представители политических партий Азербайджана. Сегодня ряд политиков уже получают иммунизацию и призывают людей тоже пройти вакцинацию от коронавируса.

Также сообщается, что более 100 сотрудников ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» в возрасте 50-64 года, добровольно пожелавшие пройти вакцинацию, были привиты от коронавируса после соответствующего врачебного обследования.

Напомним, ранее председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы заявил, что каждая вакцина имеет побочные эффекты, выбранная на начальном этапе инактивированная вакцина против COVID-19 имеет меньше побочных эффектов.

«Каждая вакцина, привезенная в нашу страну, принимается только после лабораторных испытаний, а именно проходит двухнедельный анализ в лабораториях фармацевтического учреждения Министерства здравоохранения Турции. У нас есть официальная информация об успешном прохождении всех тестов. Согласно договоренности, другие партии вакцины будут доставлены таким же образом», - сказал Р.Байрамлы.

По данным Минздрава Азербайджана, в настоящее время вакцинируются лица в возрасте от 50 и старше лет.

Процесс вакцинации стартовал 18 января, по состоянию на 23 февраля вакцинацию прошли свыше 200 тысяч граждан.

На сегодняшний день в стране выявлено еще 223 случая заражения коронавирусом, 176 человек вылечились, двое больных скончались. За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 043 теста, всего на сегодняшний день проведено 2 563 101 тестов.