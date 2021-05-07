О карантинных ограничениях с 10 мая сообщили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Главный государственный врач Атырауской области обнародовал новое постановление о карантинных мерах в связи с пандемией, которое вступает в силу с 10 мая текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в тексте постановления санврача, запрещается проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Запрещается деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях. А также ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, букмекерских контор, оказания услуг по организации праздников, за исключением деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Аshyg».

Ограничивается по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов, за исключением участников проекта «Аshyg». Это перевод на дистанционную работу не менее 50% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора. При этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди непривитых сотрудников для работы в дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Разрешается проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в офлайн-режиме.

Работа банков, отделений АО «Казпочта», Центров обслуживания населения, в том числе спецЦОНов разрешается с ограничением по времени с 09.00 часов до 18.00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0.

Разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек, обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% -в дистанционном (не более 25 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов). Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах, детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек), по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов.

Дежурные группы детских дошкольных организаций работают с количеством не более 25 детей, с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях. Разрешена работа детских оздоровительных организаций с заполняемостью не более 50%, работа объектов культуры (репетиции) до 30 человек, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний с заполняемостью не более 20%, проведение спортивных мероприятий с заполняемостью не более 15% зрителей.

Ранее главный санврач сообщил о б изменении карантинных мер на Тенгизе.