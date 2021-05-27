О карантинных ограничениях при выезде за границу рассказали в Погранслужбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О карантинных ограничениях при выезде за границу рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления Департамента пограничного контроля Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК полковник Мундаш Муллашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Казахстане действуют карантинные ограничения. Пересечение госграницы также ограничено для въезжающих и выезжающих. Пропуск через госграницу опубликован на сайте КНБ, состоит из трех разделов. Вот 15 стран, с которыми у Казахстана открыто прямое авиасообщение: Россия, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Корея, Украина, Турция, Египет, Германия, ОАЭ, Нидерланды, Грузия, Шри-Ланка и Черногория, которая открыта с 15 мая. Выезд граждан Казахстана за границу – согласно правилам, граждане Казахстана могут один раз в 30 дней выезжать любым видом транспорта за границу без подтверждения какой-либо цели», – сказал М. Муллашев.

По его словам, граждане могут следовать авиатранспортом в указанные 15 стран без ограничения по кратности. Если гражданин воспользовался правом выезда один раз в 30 дней, вернулся в Казахстан, а затем ему надо снова выехать – он должен подтвердить основания для выезда из Казахстана.

Есть 16 подпунктов, которые определены для выезда граждан, не дожидаясь истечения 30-дневного периода. Это обучение в иностранных государствах, форс-мажор – уход за тяжелобольными членами семьи, близкими, родственниками, выезд на похороны, выезд на лечение с предоставлением справки формы 026 и письмом-приглашением от медорганизации, выезд сотрудников международных организаций, межправительственной фельдъегерской службы, члены локомотивных бригад, члены экипажа и обслуживающий персонал, а также выезд лиц, которые следуют за границу на постоянное место жительства.