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    22:42, 21 Январь 2021 | GMT +6

    О кадровом дефиците заявили в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по мнению местных властей, назрела кадровая проблема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, большое количество предприятий заявляют о наличии кадрового дефицита.

    «Каждое второе предприятие называет дефицит кадров острым. В сфере строительства вакантно 51 рабочее место, 21 рабочее место пустует в сфере промышленности, в здравоохранении и соцуслугах — 77 рабочих мест, в отрасли информации и связи — 10 рабочих мест, образовании — 49», - проинформировали в пресс-службе.

    Петропавловским предприятиям требуются механики, монтажники, слесари, наладчики оборудования. Есть заявки на сборщиков мебели, продавцов-консультантов, трактористов, помощников бухгалтера, упаковщиков, дворников. В некоторых компаниях открыты вакансии инженеров-механиков по оборудованию, электромонтеров, инженеров радиосвязи, слесарей-сантехников, водителей погрузчиков, сварщиков.

    В пресс-службе уточнили, что всего в Петропавловске 218 свободных рабочих мест.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область
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