О кадровом дефиците заявили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по мнению местных властей, назрела кадровая проблема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, большое количество предприятий заявляют о наличии кадрового дефицита.

«Каждое второе предприятие называет дефицит кадров острым. В сфере строительства вакантно 51 рабочее место, 21 рабочее место пустует в сфере промышленности, в здравоохранении и соцуслугах — 77 рабочих мест, в отрасли информации и связи — 10 рабочих мест, образовании — 49», - проинформировали в пресс-службе.

Петропавловским предприятиям требуются механики, монтажники, слесари, наладчики оборудования. Есть заявки на сборщиков мебели, продавцов-консультантов, трактористов, помощников бухгалтера, упаковщиков, дворников. В некоторых компаниях открыты вакансии инженеров-механиков по оборудованию, электромонтеров, инженеров радиосвязи, слесарей-сантехников, водителей погрузчиков, сварщиков.

В пресс-службе уточнили, что всего в Петропавловске 218 свободных рабочих мест.



