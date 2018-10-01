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О качестве воздуха в городах РК 22 октября рассказали синоптики
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в понедельник, 22 октября, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Так, не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Актобе, Алматы, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Караганде, ночью в Талдыкоргане,
Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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