О качестве воздуха в городах Казахстана рассказали синоптики
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в понедельник, 30 июля, в большинстве городов Казахстана будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте.
В Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.
В Караганде метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющим формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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