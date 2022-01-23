О художниках-декораторах рассказали в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 10-го юбилейного театрального сезона, «Астана Опера» рассказывает, с какими достижениями подошли к важной дате не только артисты, но и мастера закулисья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Сцену невозможно представить без декораций: даже маленькая деталь играет огромную роль в раскрытии содержания спектакля взыскательному зрителю.

-У нас большая, командная, организационная работа профессионалов, которая начинается с отдела управления реализации сценографических проектов и постановочных работ, далее мы получаем готовые проекты, которые реализовываются цехами театра, в том числе нашим, реставрационно-поделочным. Прежде чем запускать в производство элементы декораций для каждого спектакля, мы подробно изучаем проекты и требования режиссеров-постановщиков, а также мы учитываем и рассчитываем, какие будут использованы материалы. В основном, стараемся приобретать их у местных производителей. Для изготовления элементов декораций необходимо соблюдать технологию облегченных декораций, этот процесс минимизирует нагрузку на механику сцены и рабочую силу, - говорит заведующий реставрационно-поделочным цехом Адильбек Шайкамалов.

Он вспоминает, что, например, для создания непростых отдельных элементов декораций к спектаклю «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева, потребовалось несколько месяцев.

-Уникальность этого балета заключается не только в прекрасной хореографии, богато передающей восточный колорит, но и в масштабных декорациях, созданных в 2015 году выдающимся сценографом современности Эцио Фриджерио. Наш цех создал ряд элементов декораций к этому балету: были изготовлены ложе хана, столы, кровати Заремы, Марии и пленниц и так далее. Уникальные декорации выполнены в соответствии с замечательными эскизами выдающегося итальянского сценографа, - рассказывает заведующий цехом.

При создании элементов декораций, сотрудники цеха ориентируются не только на качество, но и на удобство их транспортировки во время гастролей. Срок их службы варьируется от 4 лет минимум и до 12 лет максимум. Кроме того, в функции реставрационно-поделочного цеха входит восстановление поврежденных декораций во время длительных гастролей. Чтобы не допустить форс-мажорных ситуаций, на гастроли вместе с артистами театра выезжают мастера закулисья.

Работа, проделанная сотрудниками цеха на сегодняшний день, огромна. За исключением постановок, прошедших на открытых площадках, цех создал элементы декораций для 40 спектаклей.

Стоит отметить, что вопросы профессионального развития технического персонала «Астана Опера» поставлены на должном уровне. Сюда приезжают и делятся совместным опытом мэтры не только отечественных, но и зарубежных театров. Например, благодаря всестороннему сотрудничеству, коллектив реализует проекты с известными сценографами, как Эцио Фриджерио, Риккардо Массирони, Йоко Сеяма, Николас Георгиадис, Софья Тасмагамбетова, Павел Драгунов, художником по костюмам и сценографом Мананой Гуниа и другими знаменитостями.

Важно подчеркнуть, что все сотрудники реставрационно-поделочного цеха очень талантливые люди, с высшим образованием. У каждого специалиста, помимо работы, есть свои увлечения, к примеру, Адильбек Шайкамалов пишет картины, как и Нурсултан Жумыр, а вот Миржан Мурзагалиев делает скульптуры.

Вдохновленные творчеством мастера вкладывают частичку своей души в каждую постановку и трепетно, с волнением относятся к тому, как примет публика очередную премьеру.