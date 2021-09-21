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    10:40, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    О ходе восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС рассказал Магзум Мирзагалиев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС рассказал на заседании Правительства министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Целью реализации проекта восстановления первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 является увеличение мощности станции на 500 МВт. Это позволит обеспечить прогнозируемый рост потребления в Единой энергетической системе Казахстана», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Сумма инвестиций, предусмотренная Комплексным планом, как отметил глава Минэнерго, составляет 66,5 млрд. тенге. Реализатором проекта выступает АО «Самрук-Энерго».

    «В настоящее время готовность проекта Экибастузской ГРЭС-1 составляет 41,8%. В том числе на 88,3% демонтировано старого и на 33% смонтировано нового оборудования. Завершение проекта запланировано к концу 2023 года», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

    По его словам, на сегодня определен конкретный план реализации и согласована схема финансирования.

    «В начале 2021 года Министерством энергетики заключено Инвестиционное соглашение с ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», что позволит обеспечить возврат вложенных инвестиций после реализации проекта в рамках рынка электрической мощности», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.

    Теги:
    Энергетика Павлодарская область
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