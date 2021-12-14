О ходе вакцинации женщин и подростков Pfizer рассказали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - О ходе вакцинации беременных и кормящих женщин и подростков Pfizer рассказали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время вакциной Pfizer привито 1374 человека. Из них 76 беременных женщин; 709 кормящих матерей; 589 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины получают прививки по добровольному согласию. Подростки вакцинируются по согласию их законных представителей»,- подчеркнули в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как ранее сообщало управление здравоохранения Атырауской области, за сутки заболевших КВИ в регионе выявлено не было.







