О ходе вакцинации рассказали в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по области привито первым компонентом российской вакцины 1300 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

О том, как проходит вакцинация в Акмолинской области рассказала главный санитарный врач Айнагуль Мусина.

Как сообщила главный санврач, области второй компонент получили 660 человек, из них 646 медицинских работников, 7 учителей и 7 государственных служащих.

«Со 2 марта поступило 3700 доз вакцины, на втором этапе получают вакцину педагоги и сотрудники силовых структур, всего привито первым компонентом 275, из них учителей - 22, сотрудники силовых структур - 18, участковые полицейские - 44 и медицинских работников - 189. Неблагоприятных реакций на вакцинацию не зарегистрировано», - добавила санврач.

Получить вакцину акмолинцы могут в организованных 24 прививочных пунктах.

Несмотря на действующие ограничения, жители продолжают нарушать и не соблюдать карантинные меры, что является основной причиной роста заболеваемости.

«Местными исполнительными органами совместно с органами полиции, общественниками на постоянной основе проводится контроль за соблюдением карантинных мер. Мониторинговыми группами выявлено 203 фактов нарушения на объектах различных форм собственности, зафиксировано 11 фактов проведения массовых мероприятий на объктах общественного питания и на дому. С начала года по выявленным нарушениям составлено 264 административных штрафа на общую сумму более 28 млн», - добавила спикер.

К слову, регион находится в «жёлтой» зоне по темпам распространения Covid-19.