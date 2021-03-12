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    11:30, 12 Март 2021 | GMT +6

    О ходе вакцинации против коронавируса в столице рассказала Сархат Бейсенова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации против COVID-19 в столице рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова в ходе онлайн-конференции в акимате столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, с 1 февраля начата и проводится вакцинация медицинских работников, с 1 марта начата вакцинация остального подлежащего контингента из группы риска. На 12 марта первым компонентом вакцинировано 5 256 человек, вторым компонентом - 1 901 медицинский работник», – сказала С. Бейсенова.

    В ходе конференции главный государственный санитарный врач столицы отметила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в городе Нур-Султан оценивается как нестабильная, в сутки регистрируется от 70 до 143 заболевших. Уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос на 9,9%. Интенсивный показатель на 100 тысяч человек населения составил 59,2, репродуктивное число - 1,055. В связи с этим с 10 марта город перешел в «красную» зону по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

    С. Бейсенова отметила, что в условиях увеличения заболеваемости COVID-19 массовые мероприятия запрещены, в том числе мероприятия по празднованию Наурыза. Также запрещено посещение объектов, деятельность которых не возобновлена.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Общество Безопасность Минздрав РК
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