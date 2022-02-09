О ходе вакцинации и ревакцинации рассказали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала прививочной кампании в Акмолинской области первым компонентом вакцин от КВИ привито 346229 человек, что составляет 72,3% от подлежащего населения и 47,2% от общего числа акмолинцев. О том, как идет вакцинация и ревакцинация в регионе на прошедшем брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Вакцинация, ревацинация - это необходимость, единственный способ для формирования коллективного иммунитета и альтернатива ограничительным мерам. Своевременная вакцинация и ревакцинация населения восстанавливают уровень защиты от тяжелых форм госпитализаций и смертей», - обратилась к акмолинцам спикер.

Всего в регионе работают 133 прививочных пункта, которые задействованы в проведении вакцинации против Covid-19. На сегодня есть возможность выезда прививочных бригад на дом. Данными услугами пользуются, как правило, подлежащие вакцинации беременные женщины, кормящие мамы, пенсионеры. По области действуют 133 выездные бригады.

По словам А. Мусиной, с начала прививочной кампании первым компонентом вакцин от КВИ в регионе привито 346229 человек, что составляет от подлежащего населения 72,3%; от общего числа населения - 47,2%. В Егиндыкольском районе охват первым компонентом составил 101,7%, в городе Косшы - 101,7%, Жаркаинском- 94,8%, Коргалжынском районе - 91,4%.

Вторым компонентом привито 322468 человек, а это 67,3% от общего количества подлежащего контингента и 43,9% от общего числа населения. В городе Косшы охват вторым компонентом составил 101,9%, в Егиндыкольском районе - 95,7%, в Жаркаинском - 90,2%, в Коргалжынском - 85,8%.

«На сегодня более 9 тысяч человек своевременно не получили второй компонент по различным причинам. Хотелось бы напомнить, что в связи с изменениями в постановлении, если через 21 день вы не получили второй компонент, то ваш статус автоматически изменится на «синий». Поэтому всем, кто не получил второй компонент, нужно подойти в поликлинику и получить второй компонент, вакцина имеется в достаточном количестве, также можно вызвать прививочную бригаду на дом», - пояснила А. Мусина.

По словам главного госсанврача региона, первый компонент вакцины Pfizer в регионе получили 8292 человека, в том числе 193 беременные, 2041 кормящая женщина и 6058 подростков. Второй дозой привито 4663 человека, среди них 118 беременных, 1193 кормящих женщин и 3352 подростка.

«С 22 ноября 2021 года ревакцинацию в области получили всего 78060 человек, в том числе Комирнати – 2830. В области имеется возможность пройти ревакцинацию вакцинами QazVac, Vero Cell, Спутник Лайт и Pfizer. Последним ревакцинацию могут пройти лица старше 60 лет и медицинские работники, а также беременные и кормящие», - добавила А. Мусина.

Главный госсанврач региона также в очередной раз призвала акмолинцев вакцинироваться.

«Прошу быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих. Не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью. Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции, а ревакцинация повысит имеющейся иммунитет. Прививочные пункты работают во всех поликлиниках», - резюмировала спикер.