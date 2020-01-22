+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -4 °С
USD 376.42 EUR 417.41
RUB 6.09 CNY 54.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О ходе следствия по крушению самолета Bek Air рассказал замгенпрокурора РК

22 Января 2020 12:27
Поделиться:
О ходе следствия по крушению самолета Bek Air рассказал замгенпрокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что по делу о крушении самолета компании «Bek Air» было допрошено около 300 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Иран: Украинский самолет сбили двумя ракетами ближнего радиуса действия
Какие нарушения выявили в авиакомпании Bek Air Тела погибших при крушении самолета в Иране украинцев доставили в Киев IATA отозвала код обозначения у авиакомпании Bek Air

«По крушению этого воздушного судна проводятся досудебные следственные мероприятия. Назначено 14 экспертиз. Опрошено около 300 человек. Только после завершения следствия будет ясна полная картина – как все это произошло, кто виноват, какие были недостатки», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Генпрокуратура,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив