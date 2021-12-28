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О ходе ревакцинации от COVID-19 рассказали в Атырау
28 Декабря 2021 03:24
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 7,5 тысячи жителей Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 7 520 местных жителей. Это лица, привитые в период с 1 - 28 февраля вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая текущего года вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.
Как ранее сообщалось, число тяжело болеющих коронавирусом назвали в Атырау.
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