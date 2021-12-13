О ходе ревакцинации населения от COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции. 2 364 жителя Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 2 364 местных жителя.

Общее количество лиц, подлежащих вакцинации, составляет 2286 человек. Это лица, привитые в период с 1-28 февраля 2021 года вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.

Напомним, за последние сутки в Атырауской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В последний раз такая статистика была зафиксирована в апреле 2020 года.