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О ходе ревакцинации населения от COVID-19 рассказали в Атырау

13 Декабря 2021 23:00
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О ходе ревакцинации населения от COVID-19 рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции. 2 364 жителя Атырауской области ревакцинировались от COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с 23 ноября бустерным компонентом от COVID-19 привито 2 364 местных жителя.

Общее количество лиц, подлежащих вакцинации, составляет 2286 человек. Это лица, привитые в период с 1-28 февраля 2021 года вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax.

Напомним, за последние сутки в Атырауской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В последний раз такая статистика была зафиксирована в апреле 2020 года.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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