О ходе реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции в РК доложили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел совещание по вопросу недопущения роста инфляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Министры сельского хозяйства, национальной экономики, торговли, а также руководство Национального банка доложили о ходе реализации Комплекса мер по контролю и снижению инфляции. Кроме того, участники совещания доложили об оперативных и системных мерах по увеличению объема сельскохозяйственной продукции, привлечению инвестиций в реализацию проектов по развитию торгово-логистической инфраструктуры, а также о работе по контролю стоимости сжиженного нефтяного газа, ГСМ, угля, электроэнергии и цен на социально значимые продовольственные товары.

Заместитель Премьер-Министра поручил госорганам принять исчерпывающие меры для удержания целевого коридора инфляции и недопущения увеличения роста цен на ключевые товары. Министерству сельского хозяйства поручено усилить работу по наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также ускорить разработку алгоритма прогнозирования цен на социально значимые продовольственные товары.