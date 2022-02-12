+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК

12 Февраля 2022 18:57
Поделиться:
О ходе расследования уголовных дел по массовым беспорядкам в Алматы сообщила Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры г. Алматы расследуется уголовное дело по факту массовых беспорядков, в ходе которых совершались нападения на сотрудников полиции, специальных и военных подразделений, а также на административные здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Новости по теме
Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
США поддержали приверженность Казахстана курсу на демократические преобразования Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы Женис Касымбек: Обращения трудовых коллективов не должны оставаться без внимания

Досудебным расследованием установлены четверо жителей города Алматы, активно участвовавшие в массовых беспорядках, в том числе один несовершеннолетний.

Эти лица 05.01.2022 г., вместе с другими преступниками, передвигаясь по городу на автомашине марки «Lexus gs300» совершили ограбление оружейного магазина «Анна».

Похищенное оружие на этой же автомашине доставили на Площадь Республики и раздали участникам беспорядков (видео прилагается).

Кроме того, установлены и задержаны пять жителей Алматы и Алматинской области, которые 5 января передвигаясь по улицам Алматы на автомашине марки «Газель» раздавали заранее ими же изготовленные металлические прутья проходящим мимо участникам беспорядков (видео прилагается).

В последующем во избежание уголовной ответственности вышеуказанные преступники приняли меры по видоизменению автомашины путем перепокраски некоторых наружных деталей.

Судом в отношении восьмерых задержанных санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Несовершеннолетнее лицо отпущено под личное поручительство родителей.

На сегодняшний день, следствие продолжается, устанавливается их причастность к совершению других преступлений в ходе массовых беспорядков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Генпрокуратура   #Безопасность   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Дополнительная функция включена в работу «Сергек» в Нур-Султане
США поддержали приверженность Казахстана курсу на демократические преобразования
Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы
Женис Касымбек: Обращения трудовых коллективов не должны оставаться без внимания
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
2 Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
3 Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
4 В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
5 Без вести пропавший россиянин найден в Караганде
6 Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Читайте также
Изъятое оружие, использованное в массовых беспорядках, показала полиция Алматы
Как происходили  массовые беспорядки в городах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью корпорации «КАМАЗ»
Министр обороны РК проверил воинские части Алматинского и Капшагайского гарнизонов
Президент РК посетил комплекс «ТАНЕКО»
В Минобороны обозначили приоритеты в воспитательной работе с военнослужащими
Без вести пропавший россиянин найден в Караганде
Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив