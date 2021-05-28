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О ходе работ по подключению Косшы к интернету отчитался Транстелеком

28 Мая 2021, 19:20
О ходе работ по подключению Косшы к интернету отчитался Транстелеком

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - В поселке Косшы прошла отчетная встреча с населением по подключению к интернету от Транстелеком. На встрече присутствовали жители поселка Косшы, председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также Заместитель Председателя Правления по развитию регионального бизнеса Транстелеком Ануар Кумпекеев, передает МИА «Казинформ».

В частном секторе поселка проведены работы по строительству сети по воздушным опорам с технологией GPON. В данный момент Транстелеком присутствует на 16 улицах и может подключить до 400 домов при подаче от населения заявок на подключение. Заявки принимаются по номеру 191. На данный момент подключено 110 абонентов.

Уже подключены жители ЖК «Нурай» - 192 абонента, ЖК «Diamond Park» - 87 абонентов.

«Если мы увидим, что у населения есть потребность в подключении к интернету( эту потребность мы отслеживаем по количеству поступающих заявок на подключение), мы продолжим вхождение в поселок Косшы и расширим свое присутствие на других улицах», - сказал Ануар Кумпекеев.

Сотрудники компании и представители министерства произвели замеры скорости интернета - она полностью соответствует заявленной скорости в предоставленном тарифном плане.

Кроме того, жители уже, подключенные к интернету от Транстелеком, выразили благодарность компании за стабильную работу связи в учебный период и высказали ряд пожеланий.

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