О ходе предстоящих выборов в Парламент и маслихаты в РК рассказали в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Представители общественности и ведущих СМИ Азербайджана приняли участие в брифинге Посольства РК в Баку по случаю предстоящих выборов в Мажилис Парламента и маслихаты в Казахстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Присутствовавшие на брифинге работники медиа и общественники были осведомлены о ходе подготовки к предстоящему голосованию. В частности, им доведено о реализации четырех пакетов политических реформ, инициированных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, направленных на формирование новой и справедливой модели государственно-политического устройства страны, укрепление роли Парламента и граждан в управлении государством.

Журналисты также получили подробную информацию о конституционных поправках, реформе избирательной системы и деятельности политических партий, участвующих в выборах.

По словам Посла РК в Баку Сержана Абдыкаримова, власти страны настроены на проведение открытых, прозрачных и справедливых выборов в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

Корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовался, как в целом оценивают политические преобразования в Казахстане.

По мнению азербайджанского эксперта, председателя Объединения журналистов Азербайджана Эльчина Шихлы, демократия была в этнической памяти тюрков, так как в исторических корнях этих народов всегда выбирали правителя – хана, кагана. У них постепенно формируется в какой-то степени понимание о возвращении к корням. Происходит осознанный выбор достойных людей, которые будут вести народы, страны вперед к прогрессу.







«В данной ситуации я полагаю, что в Казахстане идут именно эти процессы. Власть сейчас требует преобразований, где большой упор делается на парламентское управление. В такой стране, как Казахстан, на самом деле необходимо национальное единение, и так, чтобы все слои общества имели своих представителей в Парламенте, и люди понимали, что они принимают участие в жизни страны. Когда народ чувствует, что его голос слышен наверху, что его мнение может, скажем, быть учтено при принятии каких-то очень судьбоносных решений, это дает все основания для стабильности и благосостояния», - отметил Эльчин Шихлы.

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов считает, что, говоря о предстоящих парламентских выборах в Казахстане, не следует оценивать их как отдельное политическое мероприятие.

«Это итог большой работы, и ее можно разделить на два этапа. Во-первых, это рамочный итог тридцати с лишним лет периода независимости в Казахстане, в котором проводятся и общественно-политические мероприятия, и различные реформы. И, естественно, это итог той ситуации, которая сложилась после январских событий 2022 года. Власти Казахстана извлекли очень серьезные выводы. Обычно, к сожалению, в других странах, обществах мы видим, что после таких событий происходит реакция. То есть ужесточается деятельность судебно-правоохранительных органов, перекрываются какие-то возможности для более активной общественно-политической жизни. Однако в Казахстане мы увидели совсем иной расклад, власти страны не стали превращать это в некое карательное, показательное политическое представление, а наоборот, постарались учесть те моменты, чтобы предупредить подобные возмущения в будущем», - отметил он.







Эксперт полагает, что руководство Казахстана идет эволюционным путем, и на данном этапе удачное и плавное обновление состава Законодательного органа страны отвечает современным вызовам.

Ризван Гусейнов отметил, что в перспективе опыт Казахстана будет очень интересен для Азербайджана в свете предстоящих выборов в Милли Меджлис.