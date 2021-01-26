О ходе подготовки к вакцинации от коронавируса рассказали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О ходе подготовки в Атырауской области к вакцинации от коронавирусной инфекции рассказали в пресс-службе областного управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для вакцинации населения области подготовлены места в 22 организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 15 из них - государственные медицинские организации, 7 – частные. Большое значение для безопасного хранения вакцины имеют холодильники. Поэтому в ближайшие дни при спонсорской поддержке одной из компаний в город поступит холодильник объемом 700 литров, предназначенный для хранения основного объема вакцины.

Для распределения завезенных вакцин по районам будут приобретены еще два холодильника объемом 60 литров и 15 холодильников объемом 110 литров для 15 государственных поликлиник. Частные медицинские учреждения приобретут холодильники за свой счет.

По предварительному плану Министерства здравоохранения РК, в Атыраускую область в конце января ожидается прибытие первых 1000 доз вакцины «Спутник V», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

На сегодняшний день в области имеется холодильник объемом 180 литров на 2500 доз вакцины.

Напомним, 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения. В связи с обращением граждан в Министерство здравоохранения РК по вопросам вакцинации детей школьного возраста, представители Комитета санитарно-эпидемиологического контроля дали все необходимые разъяснения по порядку и правилам вакцинации от COVID-19.