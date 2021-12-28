О густом тумане на дорогах предупредили полицейские Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Густой туман появился в Актобе. В связи с ухудшением видимости на дорогах полицейские рекомендуют водителям быть предельно осторожными, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В связи с ухудшением погодных условий, - густым туманом в Актобе и гололедом на загородных трассах - департамент полиции Актюбинской области рекомендует водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять правила дорожного движения. Соблюдение простых правил безопасности может сохранить жизнь и здоровье вам и вашим близким», - говорит пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.