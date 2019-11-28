О гуманитарной акции по возвращению казахстанских детей из Ирака рассказали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подробности о проведении гуманитарной акции по возвращению казахстанских детей из Ирака сообщили в МИД РК, передает МИА «Казинформ».

«27 ноября текущего года в результате гуманитарной акции, осуществленной по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, из Ирака в Казахстан были эвакуированы 14 казахстанских детей. Эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности», - говорится в сообщении.

Гуманитарная акция была проведена Министерством иностранных дел по просьбе матерей и родственников детей в тесном сотрудничестве с рядом государственных органов, отечественных неправительственных структур и международных организаций.





Выражаем властям Ирака и всем задействованным в осуществлении данной операции лицам и организациям искреннюю благодарность за оказанную помощь и поддержку.

После завершения процесса документирования и реабилитационного периода, дети воссоединятся со своими родственниками.

2019 год – знаковый для Республики Казахстан и ЮНИСЕФ. Ровно 30 лет назад была подписана Конвенция ООН о правах ребенка, а в феврале исполнилось 25 лет с момента ратификации этой Конвенции нашей страной.

Напомним, масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года.







