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О грозе в горных районах Алматинской области предупредили казахстанцев

22 Июля 2021 22:47
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О грозе в горных районах Алматинской области предупредили казахстанцев

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 23-25 июля в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь и гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

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На основании штормовых предупреждений РГП «Казгидромет», 23-25 июля в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, порывы ветра при грозе достигают до 15-20 м/с.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

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Напомним, по прогнозам синоптиков неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на большей части страны.


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#Алматинская область   #Регионы   #Погода   #МЧС   #ДЧС   #Природа  
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