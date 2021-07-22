О грозе в горных районах Алматинской области предупредили казахстанцев
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 23-25 июля в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь и гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
На основании штормовых предупреждений РГП «Казгидромет», 23-25 июля в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также в горных районах Алматинской области ожидается кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, порывы ветра при грозе достигают до 15-20 м/с.
ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.
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Напомним, по прогнозам синоптиков неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на большей части страны.
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