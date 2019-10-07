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О грозе и ветре предупредили жителей Атырауской области
7 Октября 2019 09:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О грозе и ветре предупредили синоптики жителей Атырауской области, передает МИА «Казинформ».
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Днем 7 октября в Атырауской области ожидается гроза, ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%
Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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